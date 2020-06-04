"Стена" на границе с Россией готова на 40% - документ

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

По состоянию на 26 мая проект "Стена" на украинско-российской границе построен на 40%. Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы неправительственной организации State Watch.

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В ответе также указано, что по состоянию на 1 июня на строительство потрачено 53 млн гривень.

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В State Watch заявляют, что в 2020 году на проект выделено 400 млн гривень. Завершение строительства планировалось изначально в 2018 году, но было перенесено на 2021-й.

3 сентября 2014 года на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта "Стена". На его реализацию было предусмотрено 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов на границе с Россией.

10 апреля 2019 года ыполнена треть работ по проекту "Стена". Госпогранслужба потратила на линию фортификационных укреплений на границе со страной-оккупантом Россией уже 1,3 млрд грн. Тогда была в

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Документ - State Watch