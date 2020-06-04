"Стена" на границе с Россией готова на 40% - документ

По состоянию на 26 мая проект "Стена" на украинско-российской границе построен на 40%. Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы неправительственной организации State Watch.
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В ответе также указано, что по состоянию на 1 июня на строительство потрачено 53 млн гривень.
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В State Watch заявляют, что в 2020 году на проект выделено 400 млн гривень. Завершение строительства планировалось изначально в 2018 году, но было перенесено на 2021-й.
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Документ - State Watch