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"Стена" на границе с Россией готова на 40% - документ

"Стена" на границе с Россией готова на 40% - документ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
04.06.2020, 15:02

С начала 2020 года до 1 июня на "Стену" потратили 53 млн гривень

По состоянию на 26 мая проект "Стена" на украинско-российской границе построен на 40%. Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы неправительственной организации State Watch.

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В ответе также указано, что по состоянию на 1 июня на строительство потрачено 53 млн гривень.

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В State Watch заявляют, что в 2020 году на проект выделено 400 млн гривень. Завершение строительства планировалось изначально в 2018 году, но было перенесено на 2021-й.

  • 3 сентября 2014 года на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта "Стена".  На его реализацию было предусмотрено 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов на границе с Россией.
  • 10 апреля 2019 года Госпогранслужба потратила на линию фортификационных укреплений на границе со страной-оккупантом Россией уже 1,3 млрд грн. Тогда была выполнена треть работ по проекту "Стена".

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Документ - State Watch

Марк Сировой
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