UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стрельба по детям в Тернополе: полиция проверяет местного жителя, изъято ружье

26.01.2021, 17:20
Стрельба по детям в Тернополе: полиция проверяет местного жителя, изъято ружье - Фото
Куртка пострадавшего ребенка (Фото: полиция Тернопольской области)

В Тернополе полиция установила квартиру, из которой 21 января могли обстрелять двух школьников. Жителя квартиры проверяют на причастность к совершению этого преступления, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В детей стреляли в прошлый четверг, около 11:00, когда они катались на санках на спортивной площадке возле школы № 26. Из тела 11-летнего мальчика извлекли 42 дробины, были повреждены в том числе внутренние органы. Для дальнейшего лечения его транспортировали в Киев. У второго ребенка дробь застряла в щеке. Он получил медпомощь по месту жительства.

Начальник полиции области Александр Богомол сообщил, что эксперты установили – выстрел был произведен из расположенного рядом с площадкой дома.

Оперативники провели осмотр и санкционированный обыск в квартире, из которой предположительно стреляли. Правоохранители изъяли охотничье гладкоствольное огнестрельное ружье и другие предметы, которые могут указывать на причастность владельца оружия к преступлению.

Установлен житель этой квартиры, который проверяется на причастность к совершению преступления. Дело открыто по двум статьям УК – о хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Проводятся экспертизы.

21 января в больницу Тернополя привезли 11-летнего мальчика, у которого обнаружили 42 ранения дробью.

Читайте также: Убийце 11-летней Даши Лукьяненко дали 15 лет тюрьмы: в зале суда он порезал себе шею

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
дети Тернополь хулиганство

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 