Стрельба по детям в Тернополе: полиция проверяет местного жителя, изъято ружье

В Тернополе полиция установила квартиру, из которой 21 января могли обстрелять двух школьников. Жителя квартиры проверяют на причастность к совершению этого преступления, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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В детей стреляли в прошлый четверг, около 11:00, когда они катались на санках на спортивной площадке возле школы № 26. Из тела 11-летнего мальчика извлекли 42 дробины, были повреждены в том числе внутренние органы. Для дальнейшего лечения его транспортировали в Киев. У второго ребенка дробь застряла в щеке. Он получил медпомощь по месту жительства.

Начальник полиции области Александр Богомол сообщил, что эксперты установили – выстрел был произведен из расположенного рядом с площадкой дома.

Оперативники провели осмотр и санкционированный обыск в квартире, из которой предположительно стреляли. Правоохранители изъяли охотничье гладкоствольное огнестрельное ружье и другие предметы, которые могут указывать на причастность владельца оружия к преступлению.

Установлен житель этой квартиры, который проверяется на причастность к совершению преступления. Дело открыто по двум статьям УК – о хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Проводятся экспертизы.

21 января в больницу Тернополя привезли 11-летнего мальчика, у которого обнаружили 42 ранения дробью.

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Вадим Ребрина

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