Стрельба в Броварах. Суд избрал меру пресечения трем фигурантам - один в розыске

Полиция задержала стрелков в Броварах (Фото - Нацполиция/Facebook)

Броварской районный суд избрал меру пресечения очередным фигурантам уголовного дела о стрельбе на улицах этого города в Киевской области. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в комментариях к своему сообщению в Facebook.

Один фигурант, находящийся в розыске, остается под стражей без залога (заочно), двум другим определен домашний арест за признание вины и сотрудничество со следствием.

Аваков отметил, что работа следствия продолжается.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Глава МВД Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

По состоянию на 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки.