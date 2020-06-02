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Стрельба в Броварах. Суд избрал меру пресечения трем фигурантам - один в розыске

Стрельба в Броварах. Суд избрал меру пресечения трем фигурантам - один в розыске - Фото
Полиция задержала стрелков в Броварах (Фото - Нацполиция/Facebook)
02.06.2020, 11:13

Еще три фигуранта массовой перестрелки в Броварах получили меры пресечения: двое уйдут под домашний арест, третьего разыскивают

Броварской районный суд избрал меру пресечения очередным фигурантам уголовного дела о стрельбе на улицах этого города в Киевской области. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в комментариях к своему сообщению в Facebook.

Один фигурант, находящийся в розыске, остается под стражей без залога (заочно), двум другим определен домашний арест за признание вины и сотрудничество со следствием. 

Аваков отметил, что работа следствия продолжается. 

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Глава МВД Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • По состоянию на 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки.

Наталия Софиенко
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