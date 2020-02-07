Стрельба в Мукачево. Аваков приказал задействовать спецназ

Фото 2 - пресс-служба Нацполиции

После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там отметили, что Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе.

К оперативно-профилактической отработке в городе привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Нацгвардии, сообщили в МВД.