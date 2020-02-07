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Стрельба в Мукачево. Аваков приказал задействовать спецназ

Стрельба в Мукачево. Аваков приказал задействовать спецназ - Фото
Фото 2 - пресс-служба Нацполиции
07.02.2020, 21:07

В МВД заявили, что министр разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе

После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там отметили, что Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе.

К оперативно-профилактической отработке в городе привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Нацгвардии, сообщили в МВД.

  • 7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка. Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Полиция открыла дело по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.
  • Мукачевский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на работу полиции и, соответственно, криминогенную ситуацию в городе. 

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