Власти Мукачево обратились к Зеленскому: В городе нет полиции

Фото: facebook.com/mukachevo.rada

Мукачевский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на работу полиции и, соответственно, криминогенную ситуацию в городе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мукачево.

Там рассказали, что мэр Мукачево Андрей Балога сегодня созвал внеочередную сессия горсовета по поводу последних случаев стрельбы в городе.

"У нас нет полиции в городе. Экипажей патрульной полиции недостаточно для профилактики преступности… Каждый день происходят квартирные кражи, даже когда хозяева дома. За последние несколько месяцев выкрали больше автомобилей, чем за последние пять лет. Где результат реформы?" – сказал Балога.

Он отметил, что за несколько месяцев произошел второй случай применения огнестрельного оружия в центре города.

"Мы обязаны действовать и обращаться к руководству страны, чтобы повлияло на ситуацию" – сказал мэр.

По его словам, на прошлой неделе власти Мукачева обратились к руководству Нацполиции и главе МВД Арсену Авакову по поводу криминогенной ситуации в городе. "Как видим сегодня, прошло только десять дней. Соответственно, имеем первые результаты бездеятельности", - добавил Балога, очевидно, имея в виду два последних случая.

УНИАН цитирует обращение депутатов к Зеленскому: "Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные разборки, считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции".

Депутаты потребовали провести "оперативную и профилактическую отработку города специальными подразделениями Нацполиции и Нацгвардии", сменить руководство городского управления полиции и усилить материально-техническое обеспечение полиции.

6 февраля следователи ГБР сообщили о подозрении и.о. замкомандира взвода и двум патрульным в Мукачево по подозрению в избиении семейной пары.

7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка. Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу.