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Стрельба в Полтаве. Подозреваемый задержан

Стрельба в Полтаве. Подозреваемый задержан - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
07.08.2019, 22:44

Задержанному объявили о подозрении

В Полтаве задержали подозреваемого в стрельбе в охранника кафе, произошедшей вечером 6 августа. Об этом сообщил в Facebook начальник областного полицейского управления Андрей Замахин.

По его словам, задержанному объявили о подозрении, изъяты вещественные доказательства, ведется следствие. 

Начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил Укринформу, что подозреваемый - 62-летний местный житель, при обыске у которого было изъято вещественное доказательство - оружие, из которого он стрелял, и патроны.

  • 6 августа вечером в Шевченковском районе Полтавы возле кафе неизвестный несколько раз выстрелил в охранника заведения. Раненого без сознания госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.
  • По данным СМИ, посетитель хотел справить нужду на клумбу возле кафе "Ботаник", а охранник сделал ему замечание. В ответ мужчина достал из сумки пистолет и выстрелил в спину охраннику, а потом в голову.
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стрельба полтава
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