Стрельба в Полтаве. Подозреваемый задержан

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В Полтаве задержали подозреваемого в стрельбе в охранника кафе, произошедшей вечером 6 августа. Об этом сообщил в Facebook начальник областного полицейского управления Андрей Замахин.

По его словам, задержанному объявили о подозрении, изъяты вещественные доказательства, ведется следствие.

Начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил Укринформу, что подозреваемый - 62-летний местный житель, при обыске у которого было изъято вещественное доказательство - оружие, из которого он стрелял, и патроны.