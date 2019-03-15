Стрельба в центре Николаева: повздорили в очереди за бургером

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Сегодня в Николаеве у заведения общепита по улице Адмирала Макарова вспыхнул конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаева.

Полицейские выяснили, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". Один из участников конфликта выстрелил в оппонента предположительно из травматического оружия, ранив его в грудь.

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Раненого госпитализировали, стрелявшего доставили в отделение полиции.

Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.

Фото: mk.npu.gov.ua

Ранее сегодня сообщалось, что полиция разыскивает группу лиц, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе. Четверо злоумышленников в камуфляжной форме и масках ворвались в магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около пяти миллионов гривень.