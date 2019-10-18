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Суд избрал меру для подозреваемого в нападениях с ножом в Киеве

Суд избрал меру для подозреваемого в нападениях с ножом в Киеве - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
18.10.2019, 20:19

Задержанного поместят в психиатрическое учреждение в условия, исключающие опасное поведение

Сегодня, 18 октября, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 задержанному, подозреваемому в совершении серии нападений на людей в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условия, исключающие опасное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Такое решение принял Днепровский райсуд столицы.

Отмечается, что действия задержанного, которого сейчас подозревают в совершении двух нападений, квалифицированы по ч.1 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) УК.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

  • Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве задержан подозреваемый в серии нападений с ножом на мужчин в сентябре на территории Днепровского района.
  • В прокуратуре утверждают, что в результате следственно-розыскных действий и сбора доказательств установлена причастность к двум таким нападениям 44-летнего местного жителя, который раньше пребывал на принудительном лечении за убийство в невменяемом состоянии.

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