Суд избрал меру для подозреваемого в нападениях с ножом в Киеве

Сегодня, 18 октября, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 задержанному, подозреваемому в совершении серии нападений на людей в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условия, исключающие опасное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Такое решение принял Днепровский райсуд столицы.
Отмечается, что действия задержанного, которого сейчас подозревают в совершении двух нападений, квалифицированы по ч.1 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) УК.
Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.
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