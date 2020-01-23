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Суд отпустил из СИЗО бывшую военнослужащую "Пуму"

Суд отпустил из СИЗО бывшую военнослужащую "Пуму" - Фото
Фото: facebook.com/pomazanovska
23.01.2020, 14:46

Руководство МВД и полиции в своих заявлениях связывает Инну Грищенко с делом Шеремета, хотя никакого официального статуса в этом деле у нее нет

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшей военнослужащей Инне Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Об этом в Facebook сообщила ее адвокат Елена Помазановская.

Суд изменил Грищенко меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, сообщила адвокат.

Инну Грищенко и ее мужа Владислава Грищенко подозревают в покушении на убийство бизнесмена из Косова Ивано-Франковской области Михаила Чекурака. Покушение не удалось – прикрепленное к автомобилю взрывное устройство не сработало. На нем следствие якобы нашло ДНК-материал Владислава и Инны Грищенко.

Также супругов Грищенко руководители силовых ведомств публично называли причастными к убийству журналиста Павла Шеремета, хотя никакого официального статуса в деле Шеремета у них нет. По словам представителей МВД, именно Владислав Грищенко мог изготовить взрывное устройство, которым подорвали автомобиль с журналистом.

В эфире "свободы слова с Савиком Шустером" информацию о том, что якобы Грищенко изготовили бомбу для убийства Шеремета, озвучил лично глава МВД Арсен Аваков. О том, выдвинуты ли им подозрения, министр при этом не сообщил.

Читайте также: От МВД потребуют опровергнуть заявления по делу Шеремета

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Павел Шеремет пума Инна Грищенко
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