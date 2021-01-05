Судья из Ивано-Франковска заявила, что ей сожгли автомобиль

Неизвестный сжег автомобиль судьи Ивано-Франковского горсуда Ольги Бабий. Об этом говорится в ее сообщении о вмешательстве в работу судьи, которое опубликовано в реестре Высшего совета правосудия.

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Судья утверждает, что неизвестный совершил поджог ее автомобиля Nissan Qashqai в 23:56 2 января. В результате поджога машина уничтожена, пишет Бабий.

Она также сообщает, что ивано-франковская полиция открыла уголовное дело по статье об умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Сообщение судья направила на имя главы ВСП Андрея Овсиенко и генпрокурора Ирины Венедиктовой. В сообщении не говорится о возможных мотивах причастных к поджогу. LIGA.net направила в Ивано-Франковский горсуд запрос о комментарии.

В августе 2020-го о поджоге своего автомобиля сообщил нардеп Гео Лерос.

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Марк Сировой

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