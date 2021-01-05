UA

Судья из Ивано-Франковска заявила, что ей сожгли автомобиль

05.01.2021, 17:39
Судья из Ивано-Франковска заявила, что ей сожгли автомобиль - Фото
Поджог автомобиля судьи (фото - kurs.if.ua)

Неизвестный сжег автомобиль судьи Ивано-Франковского горсуда Ольги Бабий. Об этом говорится в ее сообщении о вмешательстве в работу судьи, которое опубликовано в реестре Высшего совета правосудия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судья утверждает, что неизвестный совершил поджог ее автомобиля Nissan Qashqai в 23:56 2 января. В результате поджога машина уничтожена, пишет Бабий.

Она также сообщает, что ивано-франковская полиция открыла уголовное дело по статье об умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Сообщение судья направила на имя главы ВСП Андрея Овсиенко и генпрокурора Ирины Венедиктовой. В сообщении не говорится о возможных мотивах причастных к поджогу. LIGA.net направила в Ивано-Франковский горсуд запрос о комментарии. 

Читайте также: Поджог авто журналистки Радио Свобода во Львове. Организатором оказался полицейский – СБУ

Поджог авто журналистки Радио Свобода во Львове. Организатором оказался полицейский – СБУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
судья ивано-франковск автомобиль поджог ольга бабий

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Валютный вопрос 2021: сколько будет стоить доллар в этом году – 26 или 30 грн?

ПрогнозВалютный вопрос 2021: сколько будет стоить доллар в этом году – 26 или 30 грн?
 