Тренера национальной сборной будут судить за взятку - прокуратура

Коррупция (фото - depositphotos.com)

Тренера национальной сборной по подводному спорту и подводной деятельности будут судить за якобы получение взятки и растрату средств. Об этом сообщает прокуратура Киева.

В ходе расследования было установлено, что главный тренер при посредничестве представителя общественной организации якобы требовала и получила от тренера одной из частных спортивных школ неправомерную выгоду в размере 20 000 гривень за включение двух спортсменов в состав официальной делегации нацсборной для участия в соревнованиях в Греции.

Кроме того, следствие установило, что тренер якобы совершила растрату бюджетных средств в размере 141 000 гривень, находясь на спортивном мероприятии в Берлине в 2018 году.