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Тренера национальной сборной будут судить за взятку - прокуратура

Тренера национальной сборной будут судить за взятку - прокуратура - Фото
Коррупция (фото - depositphotos.com)
24.12.2019, 14:32

Также тренера нацсборной по подводному спорту и подводной деятельности будут судить за якобы растрату средств

Тренера национальной сборной по подводному спорту и подводной деятельности будут судить за якобы получение взятки и растрату средств. Об этом сообщает прокуратура Киева. 

В ходе расследования было установлено, что главный тренер при посредничестве представителя общественной организации якобы требовала и получила от тренера одной из частных спортивных школ неправомерную выгоду в размере 20 000 гривень за включение двух спортсменов в состав официальной делегации нацсборной для участия в соревнованиях в Греции. 

Кроме того, следствие установило, что тренер якобы совершила растрату бюджетных средств в размере 141 000 гривень, находясь на спортивном мероприятии в Берлине в 2018 году.

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