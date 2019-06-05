Труба пояснил, почему полицейских подозревают в убийстве

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком умеют обращаться с оружием и представляли себе последствия стрельбы вблизи места, где находились дети. Так на комитете парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор Госбюро расследований Роман Труба аргументировал квалификацию преступления именно по статье об умышленном убийстве.

"Почему именно 115 статья УК (умышленное убийство)? Задержанные полицейские - это лица, которые в силу выполнения своих полномочий знакомы с обращением, с последствиями применения оружия, и это важный момент", - сказал Труба.

Кроме того, по его словам, подозреваемые знали, что в месте, где велась стрельба, находились дети.

"Следующий. Изучение места происшествия, изучение всей обстановки, а также из показаний свидетелей были сделаны выводы о том, что подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети, поэтому квалификация по согласованию с процессуальными руководителями была определена как 115 ", - сказал глава ГБР.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.