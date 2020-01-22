Трюдо: Иран должен отправить черные ящики во Францию

Отправить бортовые самописцы сбитого в Иране украинского лайнера во Францию потребовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает Reuters.
Трюдо подчеркнул, что в Иране нет оборудования, необходимого для расшифровки записей черных ящиков.
По его словам, сформировался широкий международный консенсус, что они должны быть отправлены во Францию. Трюдо пообещал продолжить давить на Иран, чтобы это было сделано.
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9 января Иран опроверг информацию о том, что черные ящики якобы не будут предоставлены для изучения международным экспертам.
- 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.
- 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.
- 20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.