Трюдо: Иран должен отправить черные ящики во Францию

Джастин Трюдо (Фото: скриншот видео Radio-Canada Info/Youtube)

Отправить бортовые самописцы сбитого в Иране украинского лайнера во Францию потребовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает Reuters.

Трюдо подчеркнул, что в Иране нет оборудования, необходимого для расшифровки записей черных ящиков.

По его словам, сформировался широкий международный консенсус, что они должны быть отправлены во Францию. Трюдо пообещал продолжить давить на Иран, чтобы это было сделано.