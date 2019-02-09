У дома Авакова требовали отпустить членов С14: фото, видео

Фото: facebook.com/gandziukgate

Несколько десятков неизвестных на легковых автомобилях приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева и требовали отпустить задержанных сегодня в Киеве членов националистической организации С14. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По его словам, в акции приняли участие около 50 человек.

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Они написали на заборе, которым огражден дом: "БЮТ заказал Гандзюк!?!". Люди скандировали: "Свободу политзаключенным!", использовали файеры и дымовые шашки.

Правоохранителей, по информации издания, у дома не было. К участникам акции оттуда никто не вышел.

Через некоторое время неизвестные заявили, что возвращаются к Подольскому управлению полиции, где находятся задержанные члены С14.

Сегодня полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади, где должна была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

Они якобы пришли на встречу Тимошенко с избирателями, чтобы спросить ее, когда она "инициирует увольнение Мангера (глава Херсонского облсовета, член партии Батькивщина)", которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк. Официальной информации о том, что Мангер является подозреваемым в этом деле, нет. Однако недавно в причастности к убийству его обвинил отец Гандзюк. Мангер назвал это обвинение "надуманным и безосновательным" и приостановил членство в партии Батькивщина на время расследования.

К управлению полиции для "поддержки" задержанных членов С14 прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов.

В результате были задержаны около 40 человек. Трое полицейских госпитализированы.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, у задержанных изъяли ножи, пистолеты, кастеты.

Тем временем ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции. Там считают, что они превысили служебные полномочия. Расследование будет вести ГБР.