Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.02.2019, 22:01

У дома Авакова требовали отпустить членов С14: фото, видео

У дома Авакова требовали отпустить членов С14: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/gandziukgate

Неизвестные написали на заборе дома главы МВД: "БЮТ заказал Гандзюк!?!"

Реклама
Реклама

Несколько десятков неизвестных на легковых автомобилях приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева и требовали отпустить задержанных сегодня в Киеве членов националистической организации С14. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По его словам, в акции приняли участие около 50 человек.

Реклама

Они написали на заборе, которым огражден дом: "БЮТ заказал Гандзюк!?!". Люди скандировали: "Свободу политзаключенным!", использовали файеры и дымовые шашки.

Правоохранителей, по информации издания, у дома не было. К участникам акции оттуда никто не вышел.

Через некоторое время неизвестные заявили, что возвращаются к Подольскому управлению полиции, где находятся задержанные члены С14.

Сегодня полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади, где должна  была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

Они якобы пришли на встречу Тимошенко с избирателями, чтобы спросить ее, когда она "инициирует увольнение Мангера (глава Херсонского облсовета, член партии Батькивщина)", которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк. Официальной информации о том, что Мангер является подозреваемым в этом деле, нет. Однако недавно в причастности к убийству его обвинил отец ГандзюкМангер назвал это обвинение "надуманным и безосновательным" и приостановил членство в партии Батькивщина на время расследования.

К управлению полиции для "поддержки" задержанных членов С14 прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов.

В результате были задержаны около 40 человек. Трое полицейских госпитализированы.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, у задержанных изъяли ножи, пистолеты, кастеты.

Тем временем ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции. Там считают, что они превысили служебные полномочия. Расследование будет вести ГБР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, С14, арсен аваков, юлия тимошенко, катя гандзюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 