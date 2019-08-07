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Убившие морпехов боевики ушли: данные Хомчака

Убившие морпехов боевики ушли: данные Хомчака - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)
07.08.2019, 12:10

По словам начальника Генштаба, армия продолжает "придерживаться мирных договоренностей", которые инициировала администрация президента

Подразделения морской пехоты на позициях в Приазовье, где вчера погибли четыре бойца ВСУ, якобы не давали безотлагательный огневой ответ на трагический обстрел со стороны врага, так как боевики успели уйти с позиций, откуда стреляли. Такую историю рассказал на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Это был выстрел из гранатомета, к которому прикрутили мину калибра 82 мм, которая попала прямо в окоп, где военные проводили инженерные работы на позициях", - сказал он.

Хомчак уточнил, что такие обстрелы "как правило, носят редкий характер, но, тем не менее, они есть".

"Военнослужащие готовы были дать ответ, но, по нашей разведанной информации, противник после обстрела покинул свои позиции - и до сих пор там противника нет", - сказал НГШ.

По словам начальника Генштаба, армия продолжает "придерживаться мирных договоренностей", которые инициировала администрация Зеленского, хотя в районе Павлополя в Приазовье и на Светлодарской дуге фронта "наблюдаются не одиночные" нарушения режима тишины оккупантами.

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война в донбассе потери павлополь руслан хомчак
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