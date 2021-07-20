Убийство медбрата. Полиция задержала сбежавшего пациента психиатрической больницы

В селе Зеленое под Кривым Рогом задержали сбежавшего пациента психиатрической больницы, которого подозревают в убийстве медбрата. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного управления полиции.

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18 июня поступило сообщение, что в Криворожском районе 21-летний пациент психбольницы якобы убил медбрата и сбежал, пишут в полиции.

Отмечается, что на его поиски ориентировали весь личный состав районной и городской полиции: они работали с кинологами, проверяли возможные пути отхода подозреваемого, заброшенные дома и лесополосы.

Задержать подозреваемого удалось утром 20 июля в 50 км от места убийства медбрата – в селе Зеленое Ингулецкого района, пишут правоохранители. Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

6 июля Киеве из-под стражи сбежал Евгений Замятин, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних. 7 июля его задержали на Подоле.

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Марк Сировой

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