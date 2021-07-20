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Убийство медбрата. Полиция задержала сбежавшего пациента психиатрической больницы

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 13:34
Убийство медбрата. Полиция задержала сбежавшего пациента психиатрической больницы - Фото
Подозреваемый в убийстве медбрата пациент психиатрической больницы (фото - полиция Днепропетровской области)

В селе Зеленое под Кривым Рогом задержали сбежавшего пациента психиатрической больницы, которого подозревают в убийстве медбрата. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного управления полиции.

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18 июня поступило сообщение, что в Криворожском районе 21-летний пациент психбольницы якобы убил медбрата и сбежал, пишут в полиции.

Отмечается, что на его поиски ориентировали весь личный состав районной и городской полиции: они работали с кинологами, проверяли возможные пути отхода подозреваемого, заброшенные дома и лесополосы.

Задержать подозреваемого удалось утром 20 июля в 50 км от места убийства медбрата – в селе Зеленое Ингулецкого района, пишут правоохранители. Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

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Марк Сировой
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