Убийство ребенка. ГБР не установило, чей выстрел стал смертельным

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, в котором подозреваемыми проходят полицейские, до сих пор не найдено орудие убийства. Об этом сегодня на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его словам, следователи ГБР приступили к расследованию этого дела только через сутки с момента совершения преступления, и было упущено время.

"Этот период времени был использован преступниками со следующей целью: это был период времени, когда можно было спутать версии и, наверное, одно из самых главных - спрятать или уничтожить орудие убийства", - сказал он.

Труба подчеркнул, что до сих пор не найдено орудие убийства, поэтому невозможно установить, чей именно выстрел стал смертельным для ребенка.

Он уточнил, что опрошено 53 свидетеля, проведено 34 обыска у фигурантов дела, назначено более десяти судебных экспертиз. Водолазы проверили все водоемы в Переяслав-Хмельницке и прилегающих районах.

На сегодня в деле трое подозреваемых. "Только что объявлено подозрение одному из участников, который... также использовал оружие и совершал из него выстрелы. Объявлено подозрение и третьему участнику, и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде взятия под стражей. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - отметил Труба.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Правозащитник и семья мальчика обратились к директору ГБР, а также президенту Владимиру Зеленскому.

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