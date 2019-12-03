Убийство ребенка. Объявлено подозрение – 15 лет или пожизненное

Наручники (фото - pixabay.com)

Двум подозреваемым в убийстве трехлетнего ребенка в салоне авто в центре Киева объявлено подозрение: им грозит до 15 лет срока или пожизненное тюремное заключение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Задержанным объявлено о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб

Справка. 1 декабря 2019 года на улице Льва Толстого в центре Киева неизвестные обстреляли авто Range Rover депутата Киевского облсовета, ресторатора Вячеслава Соболева. Погиб его трехлетний сын. 2 декабря утром полиция задержала двух подозреваемых: одному 18, другому – 19 лет. Рассматриваются три версии.

Читайте также: Бандитский Киев: 10 наглых заказных убийств - чем все закончилось и кто наказан