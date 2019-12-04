Убийство ребенка в Киеве. Грановский ответил Соболеву

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский ответил на предложение депутата Киевоблсовета Вячеслав Соболева пройти детектор лжи по делу об убийстве его трехлетнего сына, заявив, что он согласен "пройти проверку на полиграфе". Об этом он написал в Facebook.

"Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию", - написал он.

"Уверен, до вечера мы согласуем логистику и поставим в этом вопросе точку. Помимо этого вопроса, я готов ответить и на другие на тему финансирования медийной атаки против тебя и своего возможного в этом участия", - написал Грановский.

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально.

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