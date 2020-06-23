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Обвиняемый в организации убийства "Сармата" объяснил, почему просился на море

Обвиняемый в организации убийства "Сармата" объяснил, почему просился на море - Фото
Евгений Бродский (Фото - скриншот из видео - hromadske - YouTube)
23.06.2020, 10:25

Суд разрешил подозреваемому в организации убийства бизнесмену из Днепра Евгению Бродскому поехать на пять дней в Бердянск для оздоровления

Обвиняемый в организации убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") бизнесмен из Днепра Евгений Бродский заявил, что он попросил суд отпустить его на море, потому что это "нормально" отдыхать летом. Об этом он заявил в комментарии hromadske

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"Я не понимаю почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей - у меня есть малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно и дал на это разрешение", - заявил Бродский, добавив, что он уже более года находится на ночном домашнем аресте, придерживается ограничений и не нарушает решение суда.

Ранее суд, сообщает hromadske, разрешил Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на пять дней, изменив ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха. 

  • "Сармата" застрелили в Бердянске 31 июля 2018 года из ружья во дворе собственного дома.
  • Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиренков - вероятные исполнители.
  • В полиции утверждают, что заказчиков убийства могло быть двое.
  • 29 мая суд отпустил под домашний арест четырех обвиняемых.
Владислав Сердюк
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