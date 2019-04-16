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16.04.2019, 12:31

Убийство ювелира в Киеве: подозреваемых арестовали

Убийство ювелира в Киеве: подозреваемых арестовали - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Троих подозреваемых арестовали на два месяца

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По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы избрал меры трем мужчинам, задержанным по подозрению в убийстве бывшего владельца ювелирных фирм Сергея Киселева, имя которого фигурировало в расследовании против так называемых бриллиантовых прокуроров - Александра Корнийца и Владимира Шапакина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на два месяца без определения альтернативы", - отметили в пресс-службе.

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13 апреля полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Киселева.

Двое из задержанных оказались бывшими работниками правоохранительных органов - СБУ и Нациполиции, еще один - ранее судимым.

Им объявлено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство - п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

5 марта Киселева застрелили в салоне его автомобиля. Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе пояснил, что убитый не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров", он был владельцем тех самых бриллиантов, которые в 2015 году нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Теги: убийство, сергей киселев, ювелир
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