Участник наркосиндиката хотел залечь на дно в Украине, но его взяла контрразведка СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании участника международного наркосиндиката, которого шесть лет разыскивал Интерпол.

Спецслужба провела многоэтапную операцию, задержание провела контрразведка спецслужбы, установившая местонахождение фигуранта во Львовской области.

Шесть лет находился в розыске по линии Интерпола – в частности, он был участником организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов в Евросоюзе, замечает СБУ.

Задержанный – гражданин соседней страны ЕС. Правоохранители не уточняют конкретное происхождение фигуранта, но указывают, что он прибыл в Украину во избежание уголовной ответственности и надеялся скрыться от правосудия.

Задержанный находится под стражей до того, как будет решен вопрос о его экстрадиции.

Правоохранители работают над передачей иностранца в страну происхождения, где он и был объявлен в международный розыск.