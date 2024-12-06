Участник наркосиндиката хотел залечь на дно в Украине, но его взяла контрразведка СБУ
Служба безопасности Украины заявила о задержании участника международного наркосиндиката, которого шесть лет разыскивал Интерпол.
Спецслужба провела многоэтапную операцию, задержание провела контрразведка спецслужбы, установившая местонахождение фигуранта во Львовской области.
Шесть лет находился в розыске по линии Интерпола – в частности, он был участником организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов в Евросоюзе, замечает СБУ.
Задержанный – гражданин соседней страны ЕС. Правоохранители не уточняют конкретное происхождение фигуранта, но указывают, что он прибыл в Украину во избежание уголовной ответственности и надеялся скрыться от правосудия.
Задержанный находится под стражей до того, как будет решен вопрос о его экстрадиции.
Правоохранители работают над передачей иностранца в страну происхождения, где он и был объявлен в международный розыск.
- 17 октября Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители разоблачили "мощный наркосиндикат" с ежегодным доходом более 4 млрд грн, задержаны 60 участников вместе с организаторами.
- 8 ноября СБУ и Нацполиция заявили о задержании в Украине руководителей международного наркосиндиката.