Учасник наркосиндикату хотів залягти на дно на Львівщині, але його взяла контррозвідка СБУ – деталі

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання учасника міжнародного наркосиндикату, котрого шість років розшукував Інтерпол.

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Спецслужба провела багатоетапну операцію, затримання здійснила контррозвідка спецслужби, яка й встановила місцезнаходження фігуранта у Львівській області.

Той шість років перебував у розшуку Інтерполу – зокрема, він був учасником організованого злочинного угруповання, що займалося контрабандою та збутом наркотиків й психотропів у Євросоюзі, зауважує СБУ.

Затриманий – громадянин сусідньої країни ЄС. Правоохоронці не уточнюють конкретне походження фігуранта, але вказують, що він прибув до України, щоб уникнути кримінальної відповідальності й сподівався сховатися від правосуддя.

Наразі затриманий перебуває під вартою до того, як буде вирішено питання щодо його екстрадиції.

Правоохоронці працюють над переданням іноземця до країни походження, котра й оголосила його у міжнародний розшук.