Учасник наркосиндикату хотів залягти на дно на Львівщині, але його взяла контррозвідка СБУ – деталі
Служба безпеки України заявила про затримання учасника міжнародного наркосиндикату, котрого шість років розшукував Інтерпол.
Спецслужба провела багатоетапну операцію, затримання здійснила контррозвідка спецслужби, яка й встановила місцезнаходження фігуранта у Львівській області.
Той шість років перебував у розшуку Інтерполу – зокрема, він був учасником організованого злочинного угруповання, що займалося контрабандою та збутом наркотиків й психотропів у Євросоюзі, зауважує СБУ.
Затриманий – громадянин сусідньої країни ЄС. Правоохоронці не уточнюють конкретне походження фігуранта, але вказують, що він прибув до України, щоб уникнути кримінальної відповідальності й сподівався сховатися від правосуддя.
Наразі затриманий перебуває під вартою до того, як буде вирішено питання щодо його екстрадиції.
Правоохоронці працюють над переданням іноземця до країни походження, котра й оголосила його у міжнародний розшук.
- 17 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці викрили "потужний наркосиндикат" з щорічним доходом у понад 4 млрд грн, затримано 60 учасників разом з організаторами.
- 8 листопада СБУ та Нацполіція заявили про затримання в Україні очільників міжнародного наркосиндикату.