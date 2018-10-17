Украина потребует экстрадиции экс-депутата Рады АРК Нахлупина

Виталий Нахлупин (фото - росСМИ)

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РосСМИ сообщили, что Нахлупин задержан в Москве

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Прокуратура Автономной республики Крым будет требовать экстрадиции экс-депутата Верховной Рады АРК Виталия Нахлупина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры полуострова.

В Украине Нахлупина привлекут к ответственности за госизмену, отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

По данным росСМИ, Нахлупина задержали сегодня в Москве. Задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию целевой программы по части строительства дорог на оккупированном Россией полуострове и занимал должность "заместителя главы" Крыма.

Ранее прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении Нахлупина, обвиняемого в госизмене.

Сообщается, что в ходе расследования получены доказательства того, что Нахлупин оказал помощь и содействие оккупации Крыма, а также принял участие в незаконно организованных на территории Крыма выборах в "государственный совет Республики Крым" от Крымского "регионального отделения" партии Единая Россия.

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