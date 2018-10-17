Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.10.2018, 20:53

Украина потребует экстрадиции экс-депутата Рады АРК Нахлупина

Виталий Нахлупин (фото - росСМИ)

РосСМИ сообщили, что Нахлупин задержан в Москве

Реклама
Реклама

Прокуратура Автономной республики Крым будет требовать экстрадиции экс-депутата Верховной Рады АРК Виталия Нахлупина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры полуострова.

В Украине Нахлупина привлекут к ответственности за госизмену, отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

По данным росСМИ, Нахлупина задержали сегодня в Москве. Задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию целевой программы по части строительства дорог на оккупированном Россией полуострове и занимал должность "заместителя главы" Крыма.

Ранее прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении Нахлупина, обвиняемого в госизмене. 

Сообщается, что в ходе расследования получены доказательства того, что Нахлупин оказал помощь и содействие оккупации Крыма, а также принял участие в незаконно организованных на территории Крыма выборах в "государственный совет Республики Крым" от Крымского "регионального отделения" партии Единая Россия.

Читайте также: ГПУ: РФ выдала Украине более 90 подозреваемых за последние 4 года

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: аннексия Крыма, госизмена, экстрадиция, Виталий Нахлупин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В СМИ попало описание трагедии в Керчи от российских следователей
Происшествия В СМИ попало описание трагедии в Керчи от российских следователей
В керченском колледже нашли еще одно взрывное устройство - росСМИ
Происшествия В керченском колледже нашли еще одно взрывное устройство - росСМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 