Украина приостановила пропуск автомобилей в Крым

Фото: dpsu.gov.ua

Власти Украины приостановили пропуск автомобилей из временно оккупированного Крыма на материковую Украину из-за технического сбоя в базе данных Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сбой в работе произошел на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка".

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Ожидаемое время восстановления работы пунктов пропуска - 23:00 26 января.

В ГФС отметили, что пересечь админграницу на автомобиле можно на КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме.

Вместе с тем, в представительстве президента в АРК сообщили, что пропуск пешеходов на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" осуществляется в установленном порядке и без ограничений.

В 2018 году во время пересечения линии соприкосновения в Донбассе умерли более 50 человек.