Украинец вез из Молдовы картины с Путиным и советско-российскую символику - фото

Гражданин Украины вез из Молдовы предметы с советско-российской пропагандой, ордена, валюту и картины с изображением президента РФ

В Одесской области на границе с Молдовой у гражданина Украины обнаружили предметы с российской и советской символикой. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В ГПСУ заявили, что во время проверки авто, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на "нервное поведение водителя", из-за чего они решили провести углубленный осмотр авто.

Пограничники обнаружили в багажнике машины флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой России, картины с изображением президента РФ Владимира Путина, картины с изображением военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также большую сумму денег с иностранной валюте.

Сейчас все обстоятельства выясняют с участием сотрудников Службы безопасности Украины.

16 июля сообщалось, что по данным совместного опроса Деминициативы и КМИС, 32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики.

Владислав Сердюк

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