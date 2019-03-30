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30.03.2019, 16:17

Украинские морпехи тренировались с военными пяти стран: фото

Украинские морпехи тренировались с военными пяти стран: фото - Фото
Фото: mil.gov.ua

В Румынии завершилось многонациональные учения Platinum Eagle-2019

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В Румынии завершилось многонациональные учения Platinum Eagle-2019 с участием военнослужащих одного из отдельных батальонов морской пехоты ВМС ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в течение десяти дней морпехи делились полученным боевым опытом с представителями армии США, Грузии, Румынии, Болгарии и Молдовы, перенимали опыт тактических действий в составе многонационального подразделения.

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Сообщается, что тренировки в марте стали первой частью Platinum Eagle-2019, а к концу текущего года пройдут еще несколько этапов учений по разным сценариям. Участие в них примут и другие подразделения морской пехоты.

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В декабре прошлого года в ходе военных учений НАТО и союзников Combined Resolve XI, которые традиционно проходят каждые полгода в Германии, бойцы 24-й отдельной мехбригады им. Короля Данила уничтожили БТР и танк условного противника. 

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Теги: минобороны, ВСУ, учения
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