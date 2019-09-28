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"Поддерживаю Путина по Крыму и Украине". В РФ умер Марк Захаров

"Поддерживаю Путина по Крыму и Украине". В РФ умер Марк Захаров - Фото
Марк Захаров (Фото - сайт президента РФ)
28.09.2019, 13:15

Захаров поддерживал оккупацию украинского Крыма. Выступал в защиту Владимира Путина

В Москве в возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров. Об этом сообщают росСМИ. 

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил в комментарии российскому РБК: "Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких".

Справка. Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года – главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком").

Самые известные работы режиссера Захарова в кино: "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров поддерживал оккупацию украинского Крыма. Выступал в защиту президента РФ Владимира Путина.

"Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодаренным. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора", - заявлял Захаров в интервью росСМИ. 

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