Умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт
Андрей Гергерт (Червень) проходил лечение от онкозаболевания
В возрасте 42 лет умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (Червень). Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.
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"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся еще и с личным врагом - тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.
Ранее в батальоне сообщали, что Гергерту поставили диагноз — рак желудка. Ему делали операцию в Австрии.
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