Умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт

Андрей Гергерт (Червень) проходил лечение от онкозаболевания

В возрасте 42 лет умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (Червень). Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

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"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся еще и с личным врагом - тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.

Ранее в батальоне сообщали, что Гергерту поставили диагноз — рак желудка. Ему делали операцию в Австрии.

Справка. Андрей Гергерт родом из Львовской области. С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, в Киев переехал во время Майдана, где познакомился с Андрей Гергерт родом из Львовской области. С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, в Киев переехал во время Майдана, где познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к Правому сектору. В боевых действиях на Донбассе участвовал с 2014 года. У Гергерта четверо детей. В 2016 г был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени ( lb.ua ).

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Вадим Ребрина

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