Выявлен самый большой незаконный арсенал оружия с начала войны на Донбассе: фото

В штабе Операции объединенных сил заявили об обнаружении самого большого с начала войны на Донбассе незаконного арсенала оружия и боеприпасов, среди которых - отдельные образцы военной техники и артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Там уточнили, что военные прокуроры в разных местах на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружили:

- боевую машину пехоты БМП-2К

- бронетранспортер БТР-70,

- 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",

- два 120 мм миномета 2Б11,

- 82 мм миномет "Василек",

- 14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева,

- два 30 мм автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42,

- 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот",

- две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,

- 30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17,

- 25 автоматов АК различных калибров и систем,

- 5,45 мм ручной пулемет РПК,

- два 7,62 мм пулемета "Максима",

- два 7,62 мм пулемета ПКТ,

- 12,7 мм пулемет ДШК,

- 5 гранатометов РПГ-7,

- 5 подствольных гранатометов,

- три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм

- пистолет АПС.

Также найдено, по предварительным подсчетам, около 100 тонн боеприпасов, среди которых: несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, около 1500 штук 120 мм мин, примерно 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", около 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, примерно 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более тысячи гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, более полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и много других боевых припасов и взрывчатых веществ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК. Правоохранители устанавливают происхождение вооружения и причастных лиц.

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