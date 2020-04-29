Выявлен самый большой незаконный арсенал оружия с начала войны на Донбассе: фото

В штабе Операции объединенных сил заявили об обнаружении самого большого с начала войны на Донбассе незаконного арсенала оружия и боеприпасов, среди которых - отдельные образцы военной техники и артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Там уточнили, что военные прокуроры в разных местах на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружили:
- боевую машину пехоты БМП-2К
- бронетранспортер БТР-70,
- 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",
- два 120 мм миномета 2Б11,
- 82 мм миномет "Василек",
- 14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева,
- два 30 мм автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42,
- 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот",
- две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,
- 30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17,
- 25 автоматов АК различных калибров и систем,
- 5,45 мм ручной пулемет РПК,
- два 7,62 мм пулемета "Максима",
- два 7,62 мм пулемета ПКТ,
- 12,7 мм пулемет ДШК,
- 5 гранатометов РПГ-7,
- 5 подствольных гранатометов,
- три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм
- пистолет АПС.
Также найдено, по предварительным подсчетам, около 100 тонн боеприпасов, среди которых: несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, около 1500 штук 120 мм мин, примерно 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", около 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, примерно 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более тысячи гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, более полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и много других боевых припасов и взрывчатых веществ.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК. Правоохранители устанавливают происхождение вооружения и причастных лиц.
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