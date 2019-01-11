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11.01.2019, 16:52

В Балтийском море с корабля пропал украинец, его ищут

В Балтийском море с корабля пропал украинец, его ищут - Фото
Скриншот с видео

Предположительно, ночью украинский моряк выпал за борт

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Сегодня в Балтийском море у берегов Польши с корабля Situla, который шел в польскую Гдыню, пропал 29-летний украинский моряк. Ведутся поиски. Об этом сообщает Radio Gdansk.

Предположительно, ночью украинец выпал за борт.

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Польские спасательные службы с помощью катеров и вертолета всю ночь искали моряка в море, однако безрезультатно. Утром операция была прекращена. Однако недавно было решено возобновить поиски.

Известно, что на пропавшем мужчине был спасательный жилет. Однако сейчас температура воды в Балтийском море составляет около 4 градусов. Спасатели говорят, что человек может прожить в ней не больше нескольких часов.

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больнице семеро украинцев.

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Теги: моряк, польша, спасатели, балтийское море, Situla
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