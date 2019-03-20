В "Борисполе" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Фото: Facebook Интерпола

В аэропорту "Борисполь" задержали разыскиваемого Интерполом иностранца. Об этом сообщает пограничный отряд КПП "Киев" у себя в Facebook.

Вчера вчера в аэропорту пограничники выявили иностранца, который находился в международном розыске. Мужчина направлялся в Украину с частной целью, но при пограничном контроле на него сработала база данных Интерпола.

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"Гражданин США прибыл рейсом из Дубая. Как выяснилось, его разыскивали правоохранительные органы Нидерландов. Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий. Проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве", - уточняют пограничники.

16 марта в Харьковской области в ходе проведения профилактической операции "Розыск" полицейские задержали 33-летнего злоумышленника, который с 20 февраля находится в международном розыске по линии Интерпола и Европола.

Мужчина обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он входил в состав преступной группы.