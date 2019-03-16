В Харьковской области задержан россиянин, которого искал Интерпол

Фото: npu.gov.ua

В Харьковской области в ходе проведения профилактической операции "Розыск" полицейские задержали 33-летнего злоумышленника, который с 20 февраля находится в международном розыске по линии Интерпола и Европола. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции рассказали, что мужчина обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он входил в состав преступной группы.

Реклама

"В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан. К нему применен временный арест сроком на 40 суток.

В Харькове сотрудница полиции на пешеходном переходе сбила 65-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм,