В Черкасской области произошло ДТП: один погибший, четверо травмировались
02.08.2020, 14:20
Фото - пресс-служба ГСЧС
В результате ДТП в Черкасской области один человек погиб, четверо получили травмы
Сегодня утром около села Деньги Черасской области произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В ДТП столкнулись три автомобиля, в результате чего один из водителей погиб на месте.
Четыре человека получили травмы. Спасатели, прибывшие на место, деблокировали травмированного пассажира, а также погибшего водителя одного из автомобилей.
- 12 июля в Киеве произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Погибли четыре человека, из них двое - дети.
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