В Черкасской области произошло ДТП: один погибший, четверо травмировались

В результате ДТП в Черкасской области один человек погиб, четверо получили травмы

Сегодня утром около села Деньги Черасской области произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В ДТП столкнулись три автомобиля, в результате чего один из водителей погиб на месте.

Четыре человека получили травмы. Спасатели, прибывшие на место, деблокировали травмированного пассажира, а также погибшего водителя одного из автомобилей.

12 июля в Киеве произошло ДТП : в одитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. П огибли четыре человека, из них двое - дети.

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Владислав Сердюк

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