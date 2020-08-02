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В Черкасской области произошло ДТП: один погибший, четверо травмировались

02.08.2020, 14:20
В Черкасской области произошло ДТП: один погибший, четверо травмировались - Фото
Фото - пресс-служба ГСЧС

В результате ДТП в Черкасской области один человек погиб, четверо получили травмы

Сегодня утром около села Деньги Черасской области произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В ДТП столкнулись три автомобиля, в результате чего один из водителей погиб на месте. 

Четыре человека получили травмы. Спасатели, прибывшие на место, деблокировали травмированного пассажира, а также погибшего водителя одного из автомобилей. 

  • 12 июля в Киеве произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Погибли четыре человека, из них двое - дети.

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Владислав Сердюк
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