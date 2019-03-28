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28.03.2019, 20:47

В Черное море вошли три корабля НАТО

В Черное море вошли три корабля НАТО - Фото
Фото: facebook.com/CanadainUkraine

Через Босфор прошли корабли ВМС Нидерландов, Испании и Канады

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Три военные корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море. Об этом сообщает CNN Turk.

"Три корабля НАТО завершили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали катера береговой охраны", - говорится в сообщении.

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По данным издания, первым через Босфор проходил корабль ВМС Нидерландов, за ним - корабль ВМС Испании, в последнее переход совершил корабль ВМС Канады.

Отмечается, что после напряженности между Украиной и Россией в Керченском проливе, НАТО отправляет на Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.

27 марта сообщалось, что в Одесский морской порт 1 апреля зайдут два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море

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Теги: нато, корабль, черное море
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