В Днепре умер раненый под Широкино военный из Житомирской области

В больнице им. Мечникова (скриншот из видеозаписи)

Вчера, 12 августа, после трех суток борьбы за жизнь от тяжелого ранения умер военнослужащий ВСУ. Об этом сообщил в Facebook главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, который вместе с командой спасает раненых с самого начала войны России против Украины.

Боец был ранен около фронтового поселка Широкино в Приазовье, где войска ВСУ удерживают линию обороны на новоазовском направлении. По словам медика, у Дмитрия (фамилия не раскрывается) было несовместимое с жизнью ранение в голову.

"Пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. Все рушится, когда обрывается жизнь", - так описал ситуацию главврач.

Погибший боец операции объединенных сил родом из Житомирской области, пгт Мирополь. У него остались жена и ребенок.

По данным журналиста Юрия Бутусова, военный погиб в результате не боевого ранения.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", Дмитрий стал восьмым погибшим в Донбассе военнослужащим украинских войск.

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12 августа из серой зоны были эвакуированы останки погибшего 10 августа бойца полка Нацгвардии "Азов" Романа Романенко.



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