Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Днепре умер раненый под Широкино военный из Житомирской области

В Днепре умер раненый под Широкино военный из Житомирской области - Фото
В больнице им. Мечникова (скриншот из видеозаписи)
13.08.2019, 10:43

У военнослужащего трижды останавливалось сердце, и реаниматологам чудом удавалось его запускать. Вчера боец ООС скончался.

Вчера, 12 августа, после трех суток борьбы за жизнь от тяжелого ранения умер военнослужащий ВСУ. Об этом сообщил в Facebook главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, который вместе с командой спасает раненых с самого начала войны России против Украины.

Боец был ранен около фронтового поселка Широкино в Приазовье, где войска ВСУ удерживают линию обороны на новоазовском направлении. По словам медика, у Дмитрия (фамилия не раскрывается) было несовместимое с жизнью ранение в голову.

"Пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. Все рушится, когда обрывается жизнь", - так описал ситуацию главврач.

Погибший боец операции объединенных сил родом из Житомирской области, пгт Мирополь. У него остались жена и ребенок.

По данным журналиста Юрия Бутусова, военный погиб в результате не боевого ранения.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", Дмитрий стал восьмым погибшим в Донбассе военнослужащим украинских войск.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.
  • 12 августа из серой зоны были эвакуированы останки погибшего 10 августа бойца полка Нацгвардии "Азов" Романа Романенко.
  • Вчера появились данные о российском члене ОБСЕ, который желал смерти "укропне" (видео).

Читайте также: Спеццентр в РФ "прятал" военных в Донбассе и моделировал аварии

Напишите нам
война Донбасс потери сергей рыженко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 