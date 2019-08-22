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В доме родителей Зеленского в Кривом Роге искали бомбу - СМИ

В доме родителей Зеленского в Кривом Роге искали бомбу - СМИ - Фото
Автомобиль разминирования (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)
22.08.2019, 21:01

Сообщение о минировании получило некое ведомство в Киеве

В одно из ведомств в Киеве поступило сообщение о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, в котором живут родители президента Владимира Зеленского. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс службе Криворожского отдела полиции.

Дом проверили правоохранители - взрывоопасные предметы не обнаружены.

В сообщении о минировании дома в Кривом Роге также содержалась информация о минировании большого количества объектов в столице.

Адрес дома не указывается. Также не указывается ведомство, которое получило сообщение.

9 августа в Одессе задержали подозреваемого в рассылке многочисленных ложных сообщений о минировании. Правоохранители подозревают, что ранее судимый 39-летний одессит, намереваясь заработать денег, получал в сети от незнакомцев заказы на минирование важных объектов инфраструктуры города. Отмечается, что заказчики так и не расплатились с подозреваемым.

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Владимир Зеленский кривой рог минирование
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