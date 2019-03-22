В Донбассе погиб военный, враг стреляет из тяжелых минометов

Донбасс (фото - Facebook/фонд Повернись живим)

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции объединенных сил в Донбассе, в том числе пять раз из запрещенного минскими договоренностями оружия. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов боевики вели огонь вблизи Водяного; из снайперского оружия - в районе Новомихайловки.

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Позиции украинских военных вблизи Новоалександровки дважды оказались под обстрелами из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

В районе Новозвановки враг использовал минометы калибра 120 мм, а вблизи Золотого-1 - ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в целом боевики выпустили 63 мины калибров 120 и 82 мм. Подразделения объединенных сил, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения.

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21 марта боевики в Донбассе пять раз открывали огонь по позициям украинских войск, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.