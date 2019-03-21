В Донбассе снова обстрелы: погиб украинский военный

В течение текущих суток боевики в Донбассе пять раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе - дважды с применением запрещенного Минском вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба штаба ООС.
Из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия украинских военных обстреляли в районе населенного пункта Широкино.
Возле Авдеевки позиции ООС боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия украинских бойцов обстреляли в районе населенного пункта Хутор Вольный.
Недалеко от поселка Золотое-4 военных ВСУ обстреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Около населенного пункта Южное боевики применили автоматические станковые гранатометы.
"Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Подразделения ООС ответили на обстрелы боевиков огнем дежурных огневых средств.
19 марта в районе проведения операции объединенных сил украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков.