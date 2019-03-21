В Донбассе снова обстрелы: погиб украинский военный

Фото: пресс-служба Минобороны

В течение текущих суток боевики в Донбассе пять раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе - дважды с применением запрещенного Минском вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия украинских военных обстреляли в районе населенного пункта Широкино.

Реклама

Возле Авдеевки позиции ООС боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия украинских бойцов обстреляли в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Недалеко от поселка Золотое-4 военных ВСУ обстреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около населенного пункта Южное боевики применили автоматические станковые гранатометы.

"Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Подразделения ООС ответили на обстрелы боевиков огнем дежурных огневых средств.

19 марта в районе проведения операции объединенных сил украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков.