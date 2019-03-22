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22.03.2019, 12:25

В Донбассе пять военных погибли за "весеннее перемирие"

В Донбассе пять военных погибли за "весеннее перемирие" - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в ТКГ отметил, что с 8 марта 2019 года ранения получили 14 военных

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С начала "весеннего перемирия", объявленного 8 марта, боевые потери ООС составили пять погибших и 14 раненых. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

По его словам, миномет 120 мм применялся 16 раз (выпущено 104 мины), миномет 82-го калибра - 25 раз (230 мин). 

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"Можете себе представить небольшую территорию, где происходят взрывы 230 мин во время 16 залпов... Это, кстати, в нарушение (договоренностей, - ред.). Эти калибры должны быть отведены далеко-далеко обеими сторонами", - подчеркнул он.

21 марта в течение суток боевики в Донбассе пять раз открывали огонь по позициям украинских войск, один украинский военнослужащий погиб.

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Теги: война, Донбасс, евгений марчук, весеннее перемирие
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