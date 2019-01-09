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09.01.2019, 14:05

В Донбассе после допроса полиции умер мужчина

В Донбассе после допроса полиции умер мужчина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции подчеркнули, что предварительно смерть подозреваемого в разбойном нападении носит естественный характер

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Задержанный за разбойное нападение в Селидово мужчина умер после допроса сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По словам жены, мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным и часто жаловался на сердце. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти. Предварительно врачи констатировали отрыв тромба.

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"Во время проведения всех следственных действий присутствовал адвокат. Подозреваемого вывели для дальнейшего конвоирования в изолятор временного содержания. Во время процедуры перевода к спецтехнике он упал", - уточнили в пресс-службе.

В полиции подчеркнули, что предварительно смерть носит естественный характер, однако окончательная причина будет установлена ​​после вскрытия тела.

Ранее по подозрению в совершении вооруженного налета на жителя Украинска задержали подозреваемого. При проведении обыска у него были изъяты пистолеты, обрез ружья и граната, которой злоумышленник угрожал владельцу квартиры в случае, если тот не отдаст деньги. Он смог завладеть 14 тыс грн. После этого мужчину задержали.

2 сентября в Киевском следственном изоляторе нашли мертвым арестованного по подозрению в хранении наркотических веществ. 

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Теги: полиция, задержанный, селидово
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