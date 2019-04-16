В Донбассе украинские военные отбили атаку ДРГ боевиков: фото

Фото: mil.gov.uа

На мариупольском направлении украинские военные отбили атаку диверсионно-разведывательной группы боевиков в составе 12 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

В штабе ООС уточнили, что вчера террористы провели массированный обстрел позиций ВСУ .

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"Под прикрытием огня начала выдвижение диверсионно-разведывательная группа, цель которой было уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений", - отметили в штабе.

Украинские военные заметили выдвижение ДРГ террористов в 20:39. "Огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона", - сообщили в штабе.

В результате боевики начали отступать, уничтожены двое террористов, двое – ранены.

Украинские военные захватили оружие боевиков и карту с отмеченным в глубине обороны объектами ВСУ, на которых были запланированы диверсии.

27 февраля 2019 года на одном из участков операции объединенных сил украинские военные уничтожили ДРГ боевиков.