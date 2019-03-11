В Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано обстрелов

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В течение минувших суток, 10 марта, боевики огонь по позициям объединенных сил не открывали. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

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7 марта 2019 года первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила у себя в Facebook, что во время скайп-конференции ТКГ, "тяжелой и эмоциональной дискуссии с другими представителями от РФ, была достигнута договоренность о прекращении огня сегодня в полночь".

"Это будет 19-я попытка прекратить насилие в Донбассе. Остановить убийства украинцев: гражданских и военных", - подчеркнула Геращенко.

7 марта наблюдательная группа СЦКК зафиксировала обстрел города Счастье Новоайдарского района Луганской области со стороны террористов.