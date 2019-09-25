Минобороны раскрыло статистику потерь от мин в Донбассе

Фото: flickr МИД Литвы

С начала боевых действий в Донбассе от минно-взрывных травм погибли 234 украинских военных и были ранены 1064 солдата. Об этом заявил заместитель начальника инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин в интервью ArmyInfrom.

По его словам, на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса заминированы около 700 000 гектаров земли.

Кузьмин заявил, что первый рубеж пока что не разминируют, потому что он находится под постоянными обстрелами боевиков.

"Наиболее "нафарширована" такими взрывоопасными предметами серая зона", - рассказал полковник.

"Украина среди 160 стран, которые подписали Оттавскую конвенцию, а также Конвенцию о запрете или ограничении применения конкретных видов оружия, которые причиняют чрезмерные повреждения", - напомнил Кузьмин.

Военный уточнил, что Украина уничтожила 2 млн запрещенных мин, а России среди подписантов нет.

Кузьмин рассказал, что пророссийские боевики, которые бежали под натиском украинской армии, оставили после себя сотни тысяч мин, фугасов и других взрывоопасных предметов: "Враг не только нарушил все правила ведения боевых действий, что закреплены на международном уровне, но и моральные. Разве можно назвать людьми тех, кто устанавливал мины в детских садах и маскировал их под детские игрушки".

По словам военного, немалое количество снарядов и мин, выпущенных в районе боевых действий, не взрываются.

"Обезвреживание одного снаряда стоит $200-300. Поэтому для страны-агрессора проще поставлять их в Донбасс, обстреливать украинских военных, мирное население и так обезвреживать старые боеприпасы", - объяснил Кузьмин.