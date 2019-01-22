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22.01.2019, 20:34

В Гданьске напали с ножом на белоруса: задержаны трое украинцев

В Гданьске напали с ножом на белоруса: задержаны трое украинцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска во время распития спиртных напитков

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В польском Гданьске задержали трех граждан Украины по подозрению в нападении с ножом на белоруса. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска во время распития спиртных напитков.

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Белорус с тремя ножевыми ранениями находится в больнице.

Кроме 40-летнего украинца, задержана 44-летняя женщина, также гражданка Украины.

Еще одна украинка, женщина 48 лет, была задержана на месте преступления за оскорбление прибывших по вызову правоохранителей.

Все трое граждан Украины арестованы.

13 января Стефан В. ранил мэра Гданьска Павла Адамовича ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта Большого оркестра рождественской помощи. 14 января Адамович скончался в больнице. 

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Теги: ранение, драка, польша, алкоголь, гданьск
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