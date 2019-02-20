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20.02.2019, 13:52

В ГУР рассказали, как наемники пытаются получить гражданство РФ

В ГУР рассказали, как наемники пытаются получить гражданство РФ - Фото
Фото: скриншот видео

По данным ГУР, наемникам из стран СНГ предлагают пока получить называемое гражданство псевдореспублик

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Командование российско-оккупационных войск продолжает скрыто привлекать иностранных граждан, в первую очередь из стран СНГ, для пополнения личным составом соединений и частей боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, указанные лица пытаются получить российское гражданство в обход процедур установленных законодательством РФ.

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"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей предлагают наемникам только так называемое гражданство фейковых республик и отказывают в содействии получения ими гражданства РФ", - отмечается в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что таким образом "руководство" ВС РФ заставляет иностранных граждан оставаться на временно оккупированной территории Донбасса, "поскольку получение ими российского гражданства и прохождения официальной службы в ВС РФ может служить бесспорным доказательством участия российских войск в войне против Украины".

18 февраля сообщалось, что военным РФ запретили размещать фото из Донбасса в соцсетях.

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Теги: война, гражданство, гур, наемники
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