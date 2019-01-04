В ГУР сообщили о давлении боевиками на руководителей предприятий

Фото: скриншот видео

Российское оккупационное командование пытается усилить влияние на руководителей промышленных предприятий Донецкой и Луганской областей путем их призыва на так называемые сборы резервистов во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, призванные на сборы направляются в подразделения соединений и частей боевиков, в которых наиболее неудовлетворительные условия по размещению и проведения занятий с личным составом.

Реклама

Таким образом российское руководство "сборов" заставляет призванных должностных лиц "с пониманием относиться к проблемам российских подразделений", речь идет о выделении финансовой и материально-технической помощи за счет предприятий.

"Указанных лиц в обмен на комфортное пребывание на "сборах" обязывают "содействовать работе местных военкоматов" по ​​призыву на военную службу работников их предприятий, которые отказываются от прохождения службы в составе российских оккупационных войск", - уточняется в сообщении.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.