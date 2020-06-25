В Харьковской области произошло ДТП с колонной военных автомобилей: фото

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 25 июня, на кольцевой автодороге вблизи села Хроли в Харьковском районе Харьковской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием колонны военных автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в результате аварии два человека получили травмы. Пострадавших доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи

Сообщается, что по автодороге двигались три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди, а тот, в свою очередь, врезался двигавшийся первым в колонне "Новатор".

Затем, по данным полиции, водитель последнего в колонне военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Golf. 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса получили травмы.

22 июня в Новоайдарском районе Луганской области инспектор полиции на автомобиле Volkswagen Vento допустил столкновение с маршруткой, в которой находились семеро пассажиров. Госпитализированы девять человек.

Читайте также: В Варшаве автобус упал с моста: более 20 раненых, есть погибшие - фото и видео