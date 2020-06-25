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В Харьковской области произошло ДТП с колонной военных автомобилей: фото

В Харьковской области произошло ДТП с колонной военных автомобилей: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.06.2020, 20:37

Авария с участием трех военных автомобилей и гражданского микроавтобуса произошла в Харьковской области

Сегодня, 25 июня, на кольцевой автодороге вблизи села Хроли в Харьковском районе Харьковской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием колонны военных автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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На месте аварии (Фото: пресс-служба полиции Харьковской области)

Отмечается, что в результате аварии два человека получили травмы. Пострадавших доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи

Сообщается, что по автодороге двигались три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди, а тот, в свою очередь, врезался двигавшийся первым в колонне "Новатор".

На месте аварии (Фото: пресс-служба полиции Харьковской области)

Затем, по данным полиции, водитель последнего в колонне военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Golf. 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса получили травмы.

На месте аварии (Фото: пресс-служба полиции Харьковской области)

  • 22 июня в Новоайдарском районе Луганской области инспектор полиции на автомобиле Volkswagen Vento допустил столкновение с маршруткой, в которой находились семеро пассажиров. Госпитализированы девять человек.

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Наталия Медведева
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