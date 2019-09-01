В Херсоне горела пятиэтажка: есть погибшие

Вчера, 31 августа, в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел ночью, на проспекте Строителей,11 горит на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.
По прибытию спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения.
Спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена в ожоговое отделение областной больницы.
В одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей (1993 г.р.) и сожитель. Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
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