В Херсоне горела пятиэтажка: есть погибшие

Фото: dsns.gov.ua

Вчера, 31 августа, в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел ночью, на проспекте Строителей,11 горит на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

По прибытию спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения.

Спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена ​​в ожоговое отделение областной больницы.

В одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей (1993 г.р.) и сожитель. Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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