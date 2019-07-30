В Херсоне сожгли авто чиновника Укртрансбезопасности: фото

Фото: пресс-служба полиции

Сегодня утром в Херсоне сожгли автомобиль Mercedes, сообщает пресс-служба полиции области.

Пострадавших нет.

Как сообщает УНИАН, авто пользовался начальник Черноморского регионального управления Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Игорь Пастух. Об этом он сам сказал журналистам, уточнив, что владелец автомобиля – его родственник.

Фото: пресс-служба полиции

Полиция открыла уголовное дело по ч.2 ст.194 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

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